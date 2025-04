Galli: “Fiorentina più forte dell’anno scorso, ma i risultati non arrivano”

L'ex portiere e dirigente della Fiorentina Giovanni Galli commenta così il pareggio di ieri contro il Parma al Franchi: "La speranza era che con Parma, Empoli e Cagliari si potesse fare lo scatto per pensare in grande. La prima partita non è andata bene e quello che si è visto ieri non lascia ben sperare. Se dopo 3/4 di campionato fai risultati con le grandi ma poi perdi punti con le piccole senza neanche creare occasioni è preoccupante" ha detto Galli a Lady Radio.