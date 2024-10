Galli: “De Gea da 10 in pagella. Il problema rigori va risolto”

"Ieri De Gea ha fatto un qualcosa di incredibile, ci ha fatto vedere delle cose da 10 in pagella. Adli ier oltre al gol maginfico, ha giocato una grande partita. Adli non è lento, che filtra il gioco e sa dettare i tempi. Voto eccellente anche per lui, aldilà dell'episodio del gol. Colpani l'ho visto in crescita, è partito con dei problemi fisici. Ha ancora dei problemi in fase di finalizzazione, ma sul resto sta crescendo. Per me è inutile discutere dei rigori, va risolta la questione. Già con Italiano esisteva questo problema, non a caso ci fu una lunga serie di errori."