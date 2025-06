Galli contro Pradè: “Ha creato solo tensioni. I suoi attacchi inaccettabili”

Voglio prima di tutto sapere cosa intende fare Commisso a livello di progetto e obiettivi, perché tutto il resto dipende da lui: è lui che comanda e gestisce la situazione. Deve essere lui a proporre il progetto all’allenatore, che poi valuterà se accettarlo in base alle sue esigenze. Non possiamo permetterci di ripetere gli errori di quest’anno, dove Palladino dettava le regole.

Per quanto riguarda il nuovo allenatore, capisco che ci sia un po’ di confusione e accetto che si vada con calma, ma non possiamo sbagliare. Serve un mister con personalità e risonanza europea: solo così la Fiorentina potrà avere un progetto solido. Se invece si sceglie una scommessa, il rischio di problemi è concreto.

Infine, non accetto che Pradé attacchi pubblicamente l’allenatore criticandolo sul piano tecnico e tattico. Un direttore sportivo non può permettersi di mettere in dubbio il lavoro del mister in conferenza stampa. Così facendo ha solo alimentato tensioni e divisioni