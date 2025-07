Galli consiglia Kean: “Il silenzio è d’oro. Piccoli? Preferisco un altro”

"Il silenzio di Kean è d'oro". Parola di Giovanni Galli, grande ex viola. Che sull'attaccante e la sua situazione di mercato ha aggiunto: "Qualsiasi sua dichiarazione potrebbe essere strumentalizzata. Il mio consiglio è quello di stare tranquillo e godersi la vacanza. Tuttavia sarà una vicenda lunga, non si può stare tranquilli. Se per Kean arrivasse un'offerta alla Vlahovic, come si fa a dire di no?" si chiede l'ex portiere.