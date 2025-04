Galli: “Concesso troppo. A Siviglia voglio una difesa granitica”

Giovanni Galli , ex portiere della Fiorentina, ha commentato ai microfoni di Lady Radio la vittoria dei viola contro l'Empoli e ha guardato avanti alla semifinale europea contro il Real Betis.

"È stata una vittoria sofferta," ha osservato Galli. "Tolti i primi venti minuti, dopo il gol di Fazzini abbiamo sofferto parecchio. Alla fine l'importante era portare a casa i tre punti, ma non è stata una super prestazione. Per ora, resta una vittoria ininfluente per la classifica. Vedremo se le prossime gare potranno cambiare le cose, magari approfittando di qualche passo falso delle concorrenti."