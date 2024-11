Galli: “Arrivare quarti o quinti non sarebbe un fallimento. Kean mentalizzato”

Intervenuto a Rtv38, l'ex viola Giovanni Galli si è espresso così sul momento della Fiorentina: "Sorpreso da cosa? Dalla continuità. Le partite con Torino e Genoa ti hanno dato la dimensione di quello che questa squadra sta facendo, più del 5-1 alla Roma o i 6 gol al Lecce. Quel tipo di risultati ti danno forza mentale, poi Palladino è stato bravo a trovare undici giocatori a cui affidarsi. Se dovessi arrivare quarto o quinto in questo campionato non sarebbe un dramma, sia Europa League o Champions sarebbero un grandissimo traguardo. La squadra è stata costruita alla fine, non possiamo chiedere di più a questi ragazzi e perdere due tre posizioni non sarebbe un fallimento.