L'ex viola Roberto Galbiati ha parlato a Lady Radio:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Galbiati sicuro: “Non sacrificherei mai Comuzzo, piuttosto cedo Mandragora”
news viola
Galbiati sicuro: “Non sacrificherei mai Comuzzo, piuttosto cedo Mandragora”
"Vice Dodo? Attualmente in rosa non c’è, quindi darei fiducia a Fortini"
Non sacrificherei mai Comuzzo. Se devo scegliere, preferisco rinunciare a Mandragora piuttosto che a Comuzzo, lo considero una pedina fondamentale per il futuro della Fiorentina. Vice Dodo? Attualmente in rosa non c’è, quindi darei fiducia a Fortini. Il brasiliano non sembra intenzionato a rinnovare, per ora, gli darei un termine per decidere, mentre Fortini potrebbe cominciare ad avere più spazio già da questa stagione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA