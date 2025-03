Galbiati: “Dodò sufficiente, qualche errore. Perché è stato ceduto Kayode?”

“La Fiorentina ha preparato benissimo la partita, meritando la vittoria", ha affermato Galbiati. "Palladino ha capito cosa mancava alla squadra e ha messo in campo una formazione efficace. Motta ha aiutato, ma i meriti della Fiorentina sono indiscutibili. Per quanto riguarda la Juventus, non ho capito la scelta della formazione, lasciando in panchina giocatori che sarebbero titolari in quasi tutte le altre squadre.”