G.Pastore: “La Fiorentina mi ricorda il Verona che ha vinto lo Scudetto”

"Palladino sta alzando l’asticella di se stesso: perde Bove, con stagione evidentemente finita, contro il Cagliari lascia fuori Gudmundsson, che non ha ancora i 90 minuti, e rimangono fuori Kean e Colpani. Lui non guarda in faccia nessuno, ha il gruppo perché gioca bene. Però è un allenatore che dopo esser partito male sta portando il gruppo dalla sua parte e non ha paura di prendere delle decisioni rischiose. Perché tu parti con Kean fuori, una partita in cui non hai una punta, perché con tutto il rispetto Kouamé non vale Kean e la vince lo stesso. Nonostante abbia preso quelle decisioni contro il Cagliari, ha vinto 1-0. Continuano a passare le partite e vince sempre, ora va a Bologna con le varie suggestioni, perché c’è Italiano ed è un derby con un clima un po’ infuocato. E’ un piccolo esame di laurea Bologna-Fiorentina, trovando un Bologna che ha perso solo 2 partite in campionato, contro Napoli e Lazio, tostissima da affrontare in questo momento, ma la Fiorentina ha la qualità per fare una bella partita".