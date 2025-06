G. Galli vaticina: “Con Pioli e senza partenze la Fiorentina fa 70/80 punti”

I rischi principali per trattenerlo arrivano da Premier League e Bundesliga. Le squadre interessate dovranno valutare se quanto mostrato in questa stagione sia ripetibile. In passato, le esperienze all’estero di Kean si sono tradotte in un’annata discreta al PSG e in una meno brillante con l’Everton. In Serie A, al momento, non vedo molte pretendenti, forse soltanto il Napoli, visto il coraggio del suo presidente.