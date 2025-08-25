G. Galli: “Fiorentina solida, Mandragora da rinnovare. Il gol? Vi dico la mia”

L'analisi della nuova Fiorentina di Pioli: elogi a Mandragora, dubbi su De Gea e Lamptey, e una riflessione sulla difesa sui piazzati

Giovanni Galli, ex portiere e bandiera viola, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per commentare la Fiorentina dopo la prima giornata di campionato. Dalle scelte di Pioli alle prestazioni dei singoli, il suo sguardo è lucido e diretto.