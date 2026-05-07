L'ex viola Diego Fuser ha parlato a TMW Radio:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Fuser: “Grosso ha fatto cose buone. Vanoli? Non capirò mai una cosa”
news viola
Fuser: “Grosso ha fatto cose buone. Vanoli? Non capirò mai una cosa”
"Puoi essere bravo tatticamente, ma poi sono i calciatori che scendono in campo"
Vanoli? Quando entri in corsa non è mai facile, soprattutto capire perché certi giocatori non rendono. Poi fai un buon lavoro, ti salvi e non vieni riconfermato… non lo capirò mai questa cosa. ha iniziato un lavoro e te lo ritrovi per il prossimo anno. Grosso? Ha fatto cose buone, è un giovane che ha voglia di dimostrare, di fare. Penso sia uno che sappia allenare. Per me poi la differenza la fanno i giocatori. L'allenatore deve essere bravo a tenere il gruppo, ma in campo ci vanno i giocatori. Puoi essere bravo tatticamente, ma poi sono i calciatori che scendono in campo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA