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Fuser: “Grosso ha fatto cose buone. Vanoli? Non capirò mai una cosa”

Fuser: “Grosso ha fatto cose buone. Vanoli? Non capirò mai una cosa” - immagine 1
"Puoi essere bravo tatticamente, ma poi sono i calciatori che scendono in campo"
Redazione VN

L'ex viola Diego Fuser ha parlato a TMW Radio:

Vanoli? Quando entri in corsa non è mai facile, soprattutto capire perché certi giocatori non rendono. Poi fai un buon lavoro, ti salvi e non vieni riconfermato… non lo capirò mai questa cosa. ha iniziato un lavoro e te lo ritrovi per il prossimo anno. Grosso? Ha fatto cose buone, è un giovane che ha voglia di dimostrare, di fare. Penso sia uno che sappia allenare. Per me poi la differenza la fanno i giocatori. L'allenatore deve essere bravo a tenere il gruppo, ma in campo ci vanno i giocatori. Puoi essere bravo tatticamente, ma poi sono i calciatori che scendono in campo.

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