Funaro: “Stiamo monitorando il Franchi. I lavori procedono regolarmente”

"Noi stiamo monitorando quotidianamente l'andamento dei cantieri. I nostri uffici stanno lavorando insieme alle aziende per la variante che deve essere fatta dal momento che abbiamo preso la scelta comune di far rimanere la Fiorentina a giocare allo stadio Franchi durante i lavori, per cui ovviamente è cambiato il cronoprogramma. I lavori erano previsti inizialmente a stadio vuoto, oggi stiamo cambiando il cronoprogramma con l'obiettivo di completare il primo lotto, tutta la curva Fiesole e la mezza Maratona, per poi spostarsi dall'altra parte e fare i lavori" lì. A ora i lavori stanno andanndo avanti regolarmente, sono state inserite le doppie macchine per inserire i pali e velocizzare i tempi. La mia attenzione su questo cantiere, come sugli altri, è massima"