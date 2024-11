Frey: “Grandi: occhio a Fiorentina e Lazio. De Gea? Ero scettico. Ecco perché”

"In questo momento che la Fiorentina sta andando così bene, per me domani sarà un giorno doppiamente importante perché si respirerà un'aria così bella che non vedo l'ora (domani Frey presenterà il suo libro in Palazzo Vecchio, n.d.r.). Il percorso dei viola? Sono contento in primis per Palladino che all'inizio stava arrancando. Lui, però, ha continuato a testa bassa a lavorare, ed ora c'è entusiasmo ed una squadra che non rivedevo da molti anni. Kean, poi, ha trovato la sua dimensione, ed ha la fiducia di piazza ed allenatore. De Gea? L'ho sempre seguito, ha un modo di parare che un po' mi ricorda il mio. Ha sempre avuto la nomea di esser un portiere di fama internazionale. Ero scettico all'inizio perché non giocava da tanto, ma la sua classe e la sua professionalità lo hanno reso protagonista. Sono molto contento per lui e per la Fiorentina".