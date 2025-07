Frey: “Champions? Vedo i giusti presupposti. Martinelli può avere il suo spazio”

Il commento dell'ex portiere viola direttamente dal Viola Park

Sébastien Frey è tornato a respirare aria di casa. L’ex portiere viola ha seguito da vicino l’allenamento della Fiorentina al Viola Park, lasciandosi travolgere dall’atmosfera che circonda il nuovo corso firmato Stefano Pioli. “Non ti nascondo che provo una sana invidia quando vedo questi ragazzi allenarsi in questo meraviglioso centro sportivo, ha raccontato ai giornalisti presenti. Da fuori sento un’atmosfera positiva”.

Frey si è soffermato soprattutto sul ritorno di Pioli, con cui ha mantenuto un rapporto personale: “Sono contento del ritorno di Stefano a casa. Ci siamo scritti. Umanamente credo che sia l’uomo giusto al posto giusto per fare il salto di qualità. Serviva un leader e un trascinatore come lui”.

L’obiettivo Champions League non è più un tabù, anche nelle parole degli ex. “La parola progetto mi piace, ha detto Frey. Noi raggiungemmo quell’obiettivo grazie a un allenatore amato e rispettato da tutti e a una grande visione societaria. Questa stagione vedo i presupposti per arrivare a un traguardo simile”.

Frey non dimentica nemmeno il valore del cammino recente: “La scorsa stagione la ritengo comunque positiva. Avrei pagato per giocare una finale con la maglia della Fiorentina. La delusione della semifinale è un sentimento comune, ma adesso tutti sanno cosa devono fare per andare fino in fondo”.

Il portiere francese si sofferma anche su alcuni snodi tecnici del presente: “Ripartire dal 70-80% della rosa dell’anno scorso vuol dire tanto. Pioli può lavorare alla grande nei tre anni del suo contratto. E l’asticella per la Fiorentina è già alta”. Poi, una menzione speciale per De Gea: “Anche lui ha deciso non casualmente di rimanere. È un segnale importante”.

Infine, un pensiero sul futuro tra i pali: “Martinelli? L’anno scorso sarebbe stato meglio andare a giocare, visto che c’era anche Terracciano. Adesso è il secondo. Se Pioli gli darà spazio, può avere un ruolo importante. Non auguro il male a nessuno, ma un giorno potrebbe ritrovarsi titolare. Avere il sostituto di De Gea già in casa può essere veramente importante”.