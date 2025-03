Freitas: “Astori era un elemento cardine. Palladino? Sua Fiorentina combattiva”

Sul presente viola: "In questa stagione l'allenatore ha già ampiamente dimostrato la sua competenza e la sua abilità. Non si può però vivere in questa costante alternanza. Per me la parola giusta è 'equilibrio'. Giusto credere in Palladino? Già quando era a Monza, osservando da fuori, mi piaceva. In questa stagione abbiamo visto una Fiorentina capace e combattiva. Tutte le squadre possono avere dei cali. Dobbiamo essere comprensivi e cercare di mantenere la lucidità nelle valutazioni".