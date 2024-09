FOTO – La festa di Radio Bruno per i 10.000 follower su Instagram

Presenti molti ascoltatori del Pentasport e non solo

Radio Bruno e il Pentasport hanno festeggiato i primi 10.000 follower sulla pagina Instagram. Serata speciale al Golf Club Centanni (a Bagno a Ripoli). Presenti tanti amici del Pentasport e molti fedelissimi ascoltatori, che hanno incontrato il direttore David Guetta e la redazione, un’occasione (come sempre) per parlare di Fiorentina, festeggiare e non soltanto. Ecco alcune foto della serata.