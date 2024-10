Fontana: “Con Kean eviti la costruzione dal basso. De Gea alza il livello”

L'ex portiere Fontana spiega come Moise Kean cambi la Fiorentina tatticamente. Poi parla dell'impatto di De Gea

Alberto Fontana , ex portiere commenta la prestazione super di De Gea al Pentasport di Radio Bruno:

"Il curriculum di De Gea è importante, ha fatto 10 anni a Manchester. Ci si aspettava qualcosa di importante, la Fiorentina è ormai una squadra europea. Serve anche un numero 12 che sia quasi un primo, come Terracciano. De Gea alza anche il livello nello spogliatoio. Il portiere è un ruolo pesante, ti cambia la squadra. Se hai uno come Kean puoi anche affidarti al lancio lungo, e un difensore non è mai contento di giocare contro di lui. La costruzione dal basso può anche essere aggirata"