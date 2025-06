Flachi: “Tifosi? Acque calme, ma dipende dal mercato. Servono facce nuove”

Tra il ritorno di Pioli, l'idea Dzeko e la voglia di qualcosa di nuovo. Il parere di Francesco Flachi sul momento viola

Redazione VN 12 giugno 2025 (modifica il 12 giugno 2025 | 19:59)

Intervenuto a Radio Bruno, l'ex viola Francesco Flachi ha commentato così le ultime vicende di casa Fiorentina:

"Conosco Pioli, quando Stefano dà la sua parola, così va. Sono tranquillo, ma finché non arriva non mi sbilancio. Dopo Firenze ha vinto, è cresciuto, ha valorizzato tanti giovani e quindi la Fiorentina ha fatto una grande scelta perché è un allenatore che si fa voler bene dai ragazzi e con cui andare a fare la guerra. I viola hanno scelto Pioli perché è bravo, a livello personale è migliorato nel rapporto con i giocatori e lo ha dimostrato negli anni al Milan dove tutti hanno reso di più. Mi auguro che a Firenze possa fare un percorso simile, di crescita, di continuità visto che fino ad ora non abbiamo intrapreso alcun progetto per creare con pazienza giocatori e far crescere giovani per ambire a qualcosa di importante.

Delusione da parte dei tifosi? Ci sta. Negli ultimi anni abbiamo vissuto situazioni sfortunate, tra Astori, Barone, la tragedia sfiorata di Bove, le finali di Conference perse... Quest'anno poteva essere l'anno buono, si sperava in qualcosa di più sia in campionato che in coppa. Le acque sembrano sia un po' più calme, ma tutto dipenderà da come lavorerà la Fiorentina. E Pioli per riappacificare tutti è il nome giusto.

Il rientro dei prestiti? Quello che valuterei bene è Amatucci, ha disputato una buona stagione a Salerno. Gli altri penso che faranno fatica, per esempio Sottil dopo le dichiarazioni d'amore verso il Milan. A parte Valentini, che a Verona ha destato una buona impressione, nessuno di questi ha fatto bene e fossi in loro troverei una sistemazione prima dell'inizio del ritiro. Vanno fatte scelte intelligenti, non cavalcare il malumore dei tifosi, servono facce nuove e non gente scontenta che porta nuvole all'interno dello spogliatoio.

Dzeko? E' stato ed è un grande giocatore, ha giocato ad altissimi livelli, se arriva con le motivazioni giuste è un giocatore che nello spogliatoio può dare qualcosa in più. Bisogna chiedersi se possa dare noia a Kean, e se il bosniaco possa accettare un ruolo da comprimario".