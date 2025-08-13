Flachi su Beltran: “Se uno è bravo la posizione in campo se la trova da solo”

L'ex attaccante della Fiorentina, Francesco Flachi, intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato della situazioni di Lucas Beltran e molto altro. Queste le sue parole:
Beltran? Sono cose che fanno parte del calcio. È ovvio che dispiace, ma bisogna anche arrivare a certe decisioni se non ci sono i presupposti di una permanenza. C'è da dire che ha sempre dato tutto, ma a livello di ruolo e gioco ci si aspettava qualcosa di più. Cosa non ha funzionato? Lui doveva arrivare come prima punta, poi si è rivelato altro. Ci si aspettava qualche giocata in più, anche se tanto sacrificio. Quando uno è bravo la posizione in campo se la trova da solo. È mancato tanto nei gol e negli assist. Tridente Kean-Dzeko e Gudmundsson? Penso che sia tra i migliori del campionato. Giusto che Pioli li provi, perché devono conoscersi. Poi ha tante alternative, con giocatori che possono ricoprire più ruoli in mezzo al campo. I problemi non li ha la Fiorentina in questo caso, ma le difese che li affronteranno. L'identikit dell'attaccante che vorrei vedere in viola? Le qualità di Dzeko sono indiscutibili, ma non so per quanto ancora giocherà. Io penso che si punterà su un profilo giovane: mi piacciono Krstovic e Shpendi. Arrivando da Lecce e Cesena puoi permetterti anche di farli partire dalla panchina, per prepararli in vista del futuro. La situazione di Mandragora? Il calcio ormai è cambiato. Un giocatore viene giudicato dopo tre partite. C'è da capire cosa predilige Pioli e le scelte che farà sul campo. Lui e Fagioli in un centrocampo a quattro non mi convincono tantissimo, manca qualcosa.
