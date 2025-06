Flachi: “Gud e Kean? Cederli entrambi sarebbe troppo. Dodò non mi preoccupa”

Ospite ai microfoni di Radio Bruno, Francesco Flachi ha commentato la situazione in casa Fiorentina, tra mercato, rinnovi e identità del progetto. L'ex bomber viola ha espresso preoccupazione per le possibili cessioni di Gudmundsson e Kean, sottolineando come la squadra non possa permettersi di perdere troppo in termini di qualità e potenziale offensivo.