Flachi: “Fiorentina, dispiace vederla sotto Bologna e Lazio”

Sul rientro di Adli, Flachi ha aggiunto: “ Adli può far fare un ulteriore salto di qualità alla Fiorentina , portando dribbling, talento e personalità. Può anche giocare insieme a Fagioli, e questo permetterebbe di migliorare ulteriormente la squadra.”

Flachi ha poi lodato la compattezza della squadra: “ La Fiorentina è stata squadra, con una forza nell’attendere e ripartire . I singoli, come Kean e Gudmundsson, sono decisivi. Anche quando Kean non segna, è sempre tra i migliori, mettendosi a disposizione della squadra senza egoismo."

Il discorso si è poi spostato sulle ambizioni future: “Questa vittoria con la Juventus deve essere replicata fino alla fine della stagione, per provare a riprendere terreno sulla Lazio e le altre concorrenti, anche se si sono persi troppi punti. La Fiorentina ha una rosa che può fare meglio di Bologna e Lazio, e dispiace vederla non essere al loro livello in classifica.”