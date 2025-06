Flachi: “Ecco cosa mi hanno detto su Dzeko. Kean? Dipende tutto da lui”

"Dzeko lo scorso anno ha fatto 25 gol, può dare tanto anche a livello di personalità. Per i giovani può essere un punto di riferimento, me ne hanno parlato molto bene dallo staff di Mourinho dal punto di vista fisico. Non so se possa reggere tutto il campionato, ma può dare un grosso contributo. Ha giocato in grandi squadre, ha qualità nonostante sia alto. Ci saranno delle soluzioni in più, considerando che pouò mettere in porta i compagni. Su Kean? Sta a lui scegliere. Adesso c'è sempre molta suspance, certamente le offerte non gli mancano. Anno prossimo c'è il Mondiale, e rimanere potrebbe fargli bene, essere protagonista. Per me il prossimo sarà un campionato strano. Pioli conosce già l'ambiente, e potrà succedere di tutto. Se si partirà bene la Fiorentina potrebbe essere avvantaggiata"