Flachi: “Contestazione? Solo tanta frustrazione. Gudmundsson da trattenere”

Francesco Flachi , ex attaccante viola, è intervenuto a Pentasport su Radio Bruno per commentare la contestazione dei tifosi della Fiorentina e analizzare alcuni aspetti della stagione, tra aspettative deluse e valutazioni sul futuro.

"Mi pare eccessiva. Penso sia figlia delle grandi speranze che si erano create in stagione. Vedi il Bologna vincere, la Lazio puntare alla Champions... È frustrante per i tifosi vedere squadre con organici inferiori davanti in classifica".