Flachi: “Con Gudmundsson sarà un’altra Fiorentina. Kean? Non ha sostituti”

"Con Gudmundsson secondo me sarà un'altra Fiorentina. Ci auguriamo che possa ripetere l'anno che ha fatto a Genova, e sicuramente è un giocatore che può creare molti problemi alle difese intervenendo in mezzo alle linee. Kean? È forte fisicamente, è utile nel fare sponda, tenere la palla e valorizzare gli inserimenti degli altri. Se lo usi, invece, per andare ad attaccare gli spazi, perdi un valore in termini di pericolosità per gli avversari. Vice Kean? Secondo me non c'è. Non ci sono alternative a lui, perché Beltran e Kouame hanno caratteristiche diverse. Kouame, ad esempio. è più bravo ad attaccare gli spazi, mentre Beltran è più una seconda punta. Spero, in particolare, che l'argentino si possa prima o poi sbloccare".