Flachi: “Centrocampo tutta qualità? Sì, ma ad una sola condizione”

"La Fiorentina è partita forte sul mercato. Ha preso due italiani forti e uno come Dzeko , che è carisma puro. A giocatori così non serve nemmeno spiegare cosa devono fare, lo sanno da soli."

"Fazzini, Fagioli e Gudmundsson possono convincere solo se si sacrificano. Gudmundsson, in particolare, può tornare utile anche a centrocampo: ha qualità e dinamismo per aiutare il reparto. Ma c’è ancora qualcosa da puntellare lì in mezzo."