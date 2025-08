Firicano: “Fiorentina ben allestita. Dodò? Perderlo sarebbe pesante”

Aldo Firicano , ex colonna della difesa viola, ha analizzato con lucidità e passione la nuova Fiorentina targata Stefano Pioli durante il suo intervento al “Salotto Viola” su Italia7.

"Aspettiamo le sfide inglesi" , ha sottolineato Firicano riferendosi all’imminente trittico di amichevoli contro Leicester, Nottingham Forest e Manchester United: prove del nove per misurare i progressi del gruppo. "Pioli sta facendo da collante. Attorno a lui si sono compattati sia squadra che ambiente. Ma è ora che iniziamo a capire come i giocatori si stanno adattando ai suoi nuovi concetti di gioco".

Sul fronte della rosa, l’ex difensore si è mostrato soddisfatto: "Siamo a un buon livello. La squadra è stata ben allestita, ma attendiamo ancora gli ultimi innesti per puntellare in maniera definitiva l’organico". Un chiaro riferimento ai movimenti ancora attesi sul mercato, specie a centrocampo e in attacco.