Fiorentina-Parma, ore 15:00: ecco dove vederla in TV e in streaming

Domenica pomeriggio, al Franchi, va in scena la prima delle sette "finali" per la Fiorentina. Il Parma rappresentà il primo esame di maturità dei viola, vogliosi di lottare fino alla fine per un piazzamento Champions. La squadra di Palladino ha spesso faticato in stagione con le più piccole, adesso è arrivato il momento di cambiare marcia. Ecco i migliori modi di seguire la partita, in TV, in streaming e in radio.