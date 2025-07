Fiorentina-Carrarese, venerdì ore 20: dove vederla in tv e streaming

Dopo la partitella in famiglia con la Primavera e la consueta visita al Grosseto allo stadio Zecchini, la Fiorentina giocherà, venerdì 25 luglio, un'amichevole contro la Carrarese, formazione di Serie B che nella scorsa stagione ha mantenuto la categoria. La partita sarà l'occasione per testare la preparazione in vista della prossima stagione, a pochi giorni dalla partenza per la tournée inglese: vedremo impegnati i calciatori che hanno avuto meno spazio nella precedente gara. Di seguito i modi per seguire la partita: