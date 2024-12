Fiorentina-Cagliari, ore 12:30: dove vederla in tv e streaming

In diretta su ViolaNews.com e Radio Bruno

Coloro che fossero impossibilitati a seguire Fiorentina-Cagliari allo stadio o in tv, hanno altre due opzioni per non perdersi un solo istante della sfida: la diretta testuale proposta da Violanews.com, in cui vi racconteremo tutte le fasi salienti del match e i vari eventi, dal calcio d’inizio fino al post partita e c'è anche come sempre la radiocronaca su Radio Bruno.