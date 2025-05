Fiorentina-Betis, giovedì ore 21: dove vederla in tv e streaming e in chiaro

"La partita della vita", diranno in molti; "L'appuntamento della stagione", diranno altri. Giovedì va in atto, in un Franchi sold-out, la semifinale di ritorno di Conference League, tra Fiorentina e Real Betis, sfida valida per un posto nella prestigiosa finale di Breslavia del prossimo 28 maggio. Il parziale vede il vantaggio della squadra spagnola che, all'andata, ha battuto i viola di mister Palladino per 2-1.