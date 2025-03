Fiorentina-Atalanta, ore 15:00: ecco dove vederla in TV e in streaming

Fiorentina-Atalanta, sfida cruciale per il campionato di entrambe. Ecco il miglior modo per seguirla, in TV e in streaming

Redazione VN 28 marzo 2025 (modifica il 28 marzo 2025 | 11:34)

Fiorentina-Atalanta, sfida sentita e importante per la classifica di entrambe. Una Fiorentina che viene dallo straripante 3-0 rifilato alla Juventus, e sull'onda dell'entusiasmo del passaggio del turno in Conference League. Dall'altra parte la Dea con molti assenti arriva da una brutta confitta casalinga con l'Inter che un po' ha spento il sogno scudetto. Ecco i migliori modi di seguire la partita, in TV, in streaming e in radio

In tv e streaming — Luogo Artemio Franchi Data e orario Domenica 30 marzo, ore 15:00 Tv DAZN STREAMING DAZN Telecronaca Mastroianni-Bazzani

Le alternative — Coloro che fossero impossibilitati a seguire Fiorentina-Atalanta in tv, hanno altre due opzioni per non perdersi un solo istante della sfida: la diretta testuale proposta da Violanews.com in cui vi racconteremo tutte le fasi salienti del match e i vari eventi, dal calcio d’inizio fino al post partita grazie al nostro inviato al Franchi, e come sempre la radiocronaca su Radio Bruno.