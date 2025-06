Finale Coppa Italia Primavera Femminile, Juventus-Fiorentina: dove vederla

La prima edizione della Coppa Italia Femminile Primavera , competizione istituita in via sperimentale dalla Divisione Serie A Femminile Professionistica, è arrivata all’atto conclusivo. A contendersi il trofeo saranno Juventus e Fiorentina , le due squadre che hanno chiuso al primo posto i rispettivi gironi nella fase iniziale del torneo.

Sulla strada verso il secondo titolo stagionale c’è però una Fiorentina determinata, che non era riuscita a qualificarsi per le Final Four Scudetto (disputate proprio al Viola Park), ma si è riscattata in Coppa Italia. Le viola hanno superato Sassuolo e Parma nella prima fase, e poi l’Inter in semifinale, conquistando con merito l’accesso alla finale.