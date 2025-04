Ferrari: “Come sta Dodò e le ultime su Kean. Non ci facciamo mancare nulla”

Poi il passaggio sulla vittoria a Cagliari, che ha segnato una ripartenza importante:

"È stata una vittoria di gruppo, una bella soddisfazione. Fin dalla partenza per Cagliari c'era una grande convinzione nel voler portare a casa i tre punti".

A proposito del rinvio della partita e della gestione della trasferta:

"C'è un regolamento preciso: quando si verifica una situazione come la nostra, bisogna giocare il primo giorno disponibile, ovvero il martedì, non il mercoledì. Non ci sono state date le attenzioni dovute. Quando succedono certi fatti, ci si aspetta almeno un'informazione chiara. E invece non ci è stato detto nulla: stavamo per ripartire e abbiamo dovuto riorganizzare tutto all’ultimo secondo. Sono situazioni inspiegabili. Speriamo si faccia chiarezza, perché la Lega deve essere di tutti, non solo per qualcuno".

Sui traguardi stagionali e la corsa europea:

"Stiamo facendo un’annata importante, abbiamo sei punti in più rispetto all’anno scorso. L’obiettivo è fare meglio della scorsa stagione, come ci chiede il Presidente. Mancano cinque partite in campionato e vogliamo dare grandi soddisfazioni ai nostri tifosi. Purtroppo abbiamo ancora uno stadio dimezzato".

Sulla possibilità di raggiungere la Champions:

"Ci sono quattro squadre che stanno andando fortissimo, ma noi ci proveremo fino alla fine, dando sempre il massimo. Lo abbiamo dimostrato anche a Cagliari, nonostante l’assenza di Moise".

Infine, parole cariche di affetto per l’attaccante e per la famiglia Commisso:

"Moise lo sentiamo continuamente, gli mandiamo il più grande abbraccio. Dopo Napoli, avevamo bisogno di ritrovare fiducia in noi stessi e continuità. Il nostro è un gruppo in cui ognuno tifa per l’altro. In questo aprile abbiamo avuto anche Rocco e Cathrine con noi: hanno portato armonia e fiducia. Speriamo che restino a lungo, anche se purtroppo andranno via lunedì. Un ritorno a fine maggio? Al momento non sappiamo altro".

Chiude con un pensiero personale sul lavoro quotidiano:

"Sto facendo un mestiere in cui tutti mi stanno dando una mano. I ragazzi dei media mi stanno aiutando tantissimo".