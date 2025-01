Ferrara: “Stasera la vittoria è un obbligo. Mercato? Dipende dalle ambizioni”

Questa è la giornata giusta per la Fiorentina. Le altre concorrenti hanno pareggiato quasi tutte, e te affronti la squadra più semplice in questo momento. Il Monza ha vinto solo una partita in campionato ed è ultima in classifica. Poi, che Fiorentina vedremo in campo? L'incognita c'è sempre, però se non dovessi vincere oggi sarebbe un dramma. Palladino? Nei rapporti umani e professionali mi sembra una persona assolutamente corretta. Chiaro che la società tenda sempre a proteggere le proprie risorse umane, ma ogni tanto è bene fare il punto della situazione senza risposte impostate.