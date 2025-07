Ferrara: “Sabiri? Non sono sorpreso della convocazione. Vi spiego”

Il parere del noto giornalista su alcuni temi legati alla Fiorentina di Stefano Pioli.

Redazione VN 28 luglio 2025 (modifica il 28 luglio 2025 | 19:05)

Il noto giornalista Benedetto Ferrara ha parlato ai microfoni di Radio Bruno della Fiorentina di Stefano Pioli. Le sue parole su alcuni temi legati a casa viola.

"Sabiri? È un giocatore particolare, anche caratterialmente. Non è sempre piaciuto agli allenatori, ma ha dei grandi colpi. Credo che Pioli lo abbia portato in Inghilterra per capirlo meglio, anche perché non lo conosceva prima. Se Gudmundsson non è al top, poi, il suo sostituto è lui al momento. Quindi non mi sorprende la sua convocazione per la tournee inglese. Sono contento comunque, perché quella di Sabiri è la storia di un giocatore che può riscattarsi".

Su Sottil — "Pioli lo conosce, e Sottil nel 3-5-2 non è facile da far giocare, anche perché ci sarebbe da correre a tutta fascia anche in difesa. Inoltre, Sottil ha anche un mercato, quindi andrà monitorata la situazione. La Fiorentina secondo me ha fatto bene a non convocarlo in Inghilterra".

Su Fortini — "Ne parlano bene tutti, ma Pioli deve ancora valutarlo. Sarebbe sicuramente ideale come vice-Dodo, e sarebbe comunque un passo avanti per lui nella sua carriera. Pioli valuterà se può essere davvero un'ottima alternativa al brasiliano".

Sulla gestione della Fiorentina post Palladino — "È chiaro che il contratto di De Gea sia stato firmato subito dopo le dimissioni di Palladino. È una regola della comunicazione: sostituisco una notizia con un'altra. La Fiorentina comunque ha fatto bene. Quest'estate a livello calcistico c'è più serenità: prendere Pioli è stato intelligente, e secondo me è stato indicato dal Direttore Generale Alessandro Ferrari, il quale era in ottimi rapporti con Pioli. C'è un clima ideale, inoltre per le prossime mosse sul mercato".