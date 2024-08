Ferrara: “Richardson, che eleganza! Adli abbina qualità e quantità”

Se Palladino è contento di Adli, lo sono anche io. Sicuramente è un buon giocatore in un ruolo che in questo momento è carente. Abbina quantità a qualità, deve ancora dimostrare tanto, ma il Milan in lui qualcosa aveva visto. Assurdo che il centrocampo sia scoperto da giugno, e si siano ridotti al 27 d’Agosto per completarlo. Richardson?Una buona notizia della partita con il Venezia, oltre a quella di Terracciano. Ho visto una certa eleganza nel ragazzo, e sopratutto tanta personalità. Dopo i primi minuti di assestamento, ha preso in mano il centrocampo, arrivando anche al tiro in porta