Ferrara: “Questa è la Fiorentina delle storie. Palladino il re dei pragmatici”

"L'entusiasmo è comunque ragionato, essere felici è la ragione per cui si segue il calcio. Ma tutti i tifosi sanno che la battaglia è lunga e dura, la cosa bella di questa Fiorentina è l'idea di una squadra rinata. Sono cambiate molte cose, e Palladino è stato bravo, non era solo un problema di tattica . Qui ci sono tante storie, i tifosi sono innamorati delle storie. Quella di Kean per esempio, è stata una scelta che all'inizio aveva sollevato dubbi. De Gea è stato fuori dai giochi per un anno, e tutti si chiedevano con quale testa sarebbe arrivato a Firenze. Il terzo gol contro il Verona sintetizza questo concetto del filo portiere-centravanti. Ovviamente questa asse ci ha ricordato quella storica Batistuta-Toldo, con tutte le dovute riverenze. Non dimentichiamoci di Gudmundsson, che sarebbe la stella. Finalmente abbiamo un giocatore come Gosens a sinistra, con la sua esperienza"

L'obiettivo: "Palladino è diventato il più pragmatico dei pragmatici, contro il Verona ha chiuso con 4 terzini, e a me questa cosa piace. Questa classifica divertente non ci deve negare nulla, come fatto dal Bologna lo scorso anno. Se arriva l'Europa League va bene lo stesso, l'importante è fare un passo in avanti. Gli errori sul mercato di gennaio del passato credo abbia insegnato ai tifosi come gestire queste situazioni. Le partite sporche mi hanno esaltato di più. In questa Fiorentina amo anche i centrali, che sappiano compattarsi. Serve un vice Kean e credo che giocatori come Pongracic si riveleranno utili. Io sono convinto che a gennaio questa volta non ci saranno flop"