Ferrara: “Pradè? Non so cosa trovasse in Palladino. E secondo me ha una sorpresa”

"Sono quasi convinto che la lista di nomi accostati alla panchina della Fiorentina non porti a molto. Le dimissioni di Palladino sono convinto che sono nate da controversie tra lui e Pradè, e da una mancata affinità delle idee. Un allenatore che ha preso Montella e Italiano, non so cosa potesse trovare nel calcio di Palladino. Spero, comunque, che Pradè abbia una sorpresa da proporci, un asso nella manica da sfruttare nel mercato. Gilardino? Non è un allenatore da cui ripartire. Quel nome poteva essere Sarri. Il modulo? Non sono così sicuro che i viola debbano necessariamente ripartire dal 3-5-2. Si può sempre rivedere tutto in base all'allenatore ed alle idee. Quello che è da dimostrare, semmai, è l'ambizione di cui si parla da anni. Un grande allenatore viene a Firenze solo se ci sono degli obiettivi tangibili infatti. Credo, comunque, che Pradè stia tentando qualche soluzione volta a sedare la situazione attuale. Pioli? Prima di accettare la Fiorentina vuole capire cosa faranno con lui Juventus e Atalanta. È un bravo allenatore, ha fatto esperienza in grandi club, però mi sembra un po' troppo dentro i canoni. Io credo che Pradè voglia trovare un nome fuori dagli schemi, un coniglio fuori dal cilindro".