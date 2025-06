Ferrara: “Pioli? Un’idea di Ferrari. Riduttivo chiamarlo ‘normalizzatore’

"Pioli? Oggi andare in Nazionale per un allenatore è un rischio, perché c'è il pericolo che possa saltare dove già tanti hanno fallito. Ha vissuto un anno non semplice in Arabia, Cristiano Ronaldo non lo ha aiutato e al di là dei soldi credo che volesse tornare in Italia e soprattutto ad allenare un club. La cosa che non rende giustizia a Pioli è quella di chiamarlo "normalizzatore", sono felice di vedere alla Fiorentina un allenatore di esperienza e di un allenatore che ha voce in capitolo perché ha vinto e avrà il rispetto della società.