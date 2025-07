Ferrara: “Pioli ha riportato armonia. Adesso serve qualità per fare il salto”

Benedetto Ferrara commenta la situazione della Fiorentina: bene la comunicazione di Pioli, ma il mercato non basta. Serve più qualità a centrocampo.

"Pioli ha comunicato quello che la gente vuole sentirsi dire; conosce bene l'orgoglio dei fiorentini e la loro voglia di vincere. Ha scelto una linea comunicativa in sintonia con quella della società, e questo ha contribuito a riportare armonia nell’ambiente."

La Conference League un obiettivo? Vorrei anche vedere: è il quarto tentativo e non ci sono avversari ostici come il Chelsea o il Betis. Il minimo è puntare a vincerla, così come il minimo è puntare all’Europa League. Ma al momento è inutile fare programmi.