Ferrara: “Pellegrini e Palladino: che differenza. E che errore con Pablo Marì”

Sempre su Palladino e su una scelta pesante

"Credo che quando prendi un allenatore che non ha mai allenato a certi livelli, corri un rischio. I gigliati, comunque, hanno fatto una buona stagione sinora, anche se il tecnico viola era partito in questa stagione con la squadra ancora da costruire, ed a gennaio c'è stata poi una rivoluzione. La rottura con Biraghi, inoltre, e la vicenda di Bove sono state altre situazioni difficili da gestire. Pablo Marì? È stato un errore stratosferico. Hanno sbagliato Palladino ed anche la società a non inserirlo in lista UEFA. Sarebbe stato importante averlo in Conference League".