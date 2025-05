Ferrara: “Spero Commisso non insegua in Palladino il calcio di Iachini”

Oggi il progetto tecnico-tattico quale è? La Fiorentina quest'anno ha giocato male, per vincere e giocare male servono dei fenomeni, una squadra di alto livello. Il calcio di Palladino non mi è piaciuto, doveva fare esperienza e quello non è colpa sua, ogni tanto ha fatto degli errori madornali e vediamo se non li ripeterà. Anche Italiano all'inizio giocava con il 4-3-3 con Amrabat regista prima di passare a due: ci si può evolvere, ma solo se c'è una società che ha le idee chiare, che ti segue e ti supporta, che ti fa la squadra. Il presidente avrebbe fatto una statua a Iachini, mi chiedo se noi inseguiamo quel modello e spero di no.