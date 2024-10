Ferrara: “Palladino ha pagato l’inizio, ma non ha mai perso la bussola”

Palladino ha fatto i conti con un’inevitabile confusione iniziale. L’equilibrio non è mai facile da trovare subito, ha pagato anche il mercato fatto negli ultimi giorni. Milan? La vittoria da un sacco di morale alla squadra. È stata una partita giocata benissimo, con umiltà e sulle difficoltà dell’avversario. Palladino non ha mai perso la bussola, è sempre stato positivo riguardo il suo percorso. I migliori giovani di Corvino? Vlahovic in primis, sia per il valore che per la cessione. Jovetic e Milenkovic sotto di lui in classifica.