Ferrara: “Non si può imputare tutto all’assenza di Bove. E ora il vero Gud”

Ai microfoni di Radio Bruno, il giornalista Benedetto Ferrara ha parlato così del momento viola: "Poca fame in Gudmundsson? Che lui abbia un carattere particolare lo sapevamo, posso solo augurarmi che adesso inizi il suo campionato, per lui e per la Fiorentina perché i viola non possono fare a meno di lui. Beltran ha tanta buona volontà ma non ha quel tocco e i colpi dell'islandese. E' un giocatore fondamentale per questa squadra, possiamo prendere Folorunsho e Pablo Marì ma il giocatore della svolta è lui soprattutto per quello che è stato pagato.