Ferrara: “Mi aspetto una grande reazione, il gruppo avrà una forza in più”

"Quello che conta è la salute del ragazzo adesso, poi si capirà meglio il tutto dagli esami. Mi aspetto una reazione di grande orgoglio, anche per lui che li sta guardando e che ha rischiato la vita in campo. Il pensiero ovviamente non andrà via presto, ma credo che questa diventerà una forza in più. Questa tragedia sfiorata ci riporta sulla terra degli uomini. Questo è un bello spogliatoio, unito, si compatta ancora di più e punta a dedicare tutto a lui. Bove era l'equilibratore, a sinistra riusciva a coprire tutto il campo e proporsi bene. Adesso il problema a sinistra si porrà, credo che giocherà Sottil oggi. Palladino starà studiando alcune soluzioni sicuramente"