Ferrara: “Mi aspetto di più da Gud. Ranieri? Con affetto gli auguro di perdere!”

Benedetto Ferrara , ospite ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, ha analizzato il momento delicato della Fiorentina alla vigilia della trasferta contro la Roma, in un finale di stagione dove tutto è ancora da decidere.

“A questo punto della stagione l’adrenalina vince su tutto. Siamo alla volata finale. Roma e Fiorentina vogliono punti, nessuno regalerà nulla. La squadra di Ranieri ha trovato un equilibrio pazzesco: subisce pochissimo e gioca con attenzione e ordine. Il problema della Fiorentina non è solo mentale, ma anche tattico. E in campionato non ci si può permettere di abbassare la guardia, nemmeno pensando alla semifinale di ritorno contro il Real Betis.”