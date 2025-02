Ferrara: “L’Inter avrà imparato da giovedì. Al Franchi sono stati imprigionati”

"Davanti ci sarà un'Inter che avrà imparato qualcosa. L'Inter di giovedì era stata imprigionata dalla Fiorentina, che dopo averla ingabbiata l'ha stesa. Zaniolo? Quelli come lui sono giocatori che devono guadagnarsi il campo, ma sono duttili perché possono scendere in campo in più ruoli. Il mercato mi è piaciuto. E il bello è che la Fiorentina ha battuto l'Inter senza il mercato. E proprio per questo la sfida di stasera è una bellissima prova di grande interesse."