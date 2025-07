Ferrara: “L’attacco è da Champions League. Ci sono 3 leader in squadra”

"Credo che questa Fiorentina dia sensazioni piacevoli. La società ha ingaggiato un santone come Dzeko, e dei giovani italiani. La squadra ha 3 elementi di carisma, Dzeko Gosens e De Gea. Credo che avere un mix simile in spogliatoio possa essere la scelta vincente. Lo stesso Pioli ha vinto uno Scudetto, lì i giocatori lo rispettano. Son0 molto curioso di vedere la Fiorentina in delle partite più toste, contro le squadre inglesi. Gudmundsson e Fazzini possono giocare assieme, Pioli sicuramente ci sta pensando, e sta provando. Quando arriva un ragazzo come Fazzini, tifoso, e di talento, capisci che innamorarsi è quasi inevitabile. Questa squadra mette d'accordo tutti. In questo momento vedo un attacco da Champions League, una difesa da Europa League ed un centrocampo da Conference League. Bisogna capire cosa si riesce a fare in quel reparto."