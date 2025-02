Ferrara: “La Fiorentina è bipolare. La comunicazione è stata azzardata”

"Palladino non è solo. Probabilmente la Fiorentina ha azzardato forse una comunicazione fuori fase, ha messo pressione alla squadra. C'era quasi un desiderio della società di far capire ai tifosi che loro avessero fatto il proprio lavoro. L'importante è che questa non abbia causato troppa ansia da prestazione alla squadra. Poi però conta il campo. Queste sono le partite in cui si capisce da che parte la squadra vuole stare, a Verona non hanno mai tirato in porta nel secondo tempo, aldilà di chi hai in panchina"